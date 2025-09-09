  1. Ekonomim
  3. TRT spikeri Gülden Özel hayatını kaybetti
TRT spikeri Gülden Özel hayatını kaybetti

TRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel, 58 yaşında hayata veda etti.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Özel, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Özel'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan spiker Gülden Özel için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, spiker Gülden Özel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ahirete irtihal eden TRT'nin duayen spikerlerinden Sayın Gülden Özel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Gülden Özel kimdir?

TRT ekranlarının ve radyonun önemli isimleri arasında yer alan, çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği yapan Gülden Özel, 1967'de Antakya'da dünyaya geldi.

1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Özel, TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı.

Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen ve çok sayıda programın ekran yüzü olan Özel, Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası programlarında sunuculuk görevini üstlendi.

1997-2012 yılları arasında haber spikerliği yapan Özel, bu süreçte TRT 2 Ana Haber bülteni ile TRT 1 Sabah Haberleri'ni sundu.

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi Özel, meslek hayatında verdiği eğitimlerle yeni spikerlerin yetiştirilmesine de katkıda bulundu.

 

