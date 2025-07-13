TRT Yönetim Kurulu değişti! Mehmet Zahid Sobacı yeniden atandı
TRT Yönetim Kurulu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz oldu. Mehmet Zahid Sobacı, yeniden TRT Genel Müdürü olarak atandı.
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TRT Yönetim Kurulu'ndaki değişti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetim Kurulu Başkanı Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz oldu. Mehmet Zahid Sobacı, yeniden TRT Genel Müdürü olarak atandı.
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