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TRT, Yunanistan'ın Eurovision şarkısına inceleme başlattı!

Yunanistan, 2025 Eurovision temsilcisi olarak "Asteromata" adlı şarkısıyla Klavdia'yı seçti. Pontus Rum kökenli müzisyenin şarkıda "Pontus soykırımı" göndermeleri yaptığı iddiaları üzerine TRT'nin inceleme başlatacağı aktarıldı.

Haber Merkezi
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TRT, Yunanistan'ın Eurovision şarkısına inceleme başlattı!
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69'uncusu düzenlenencek Eurovision Şarkı Yarışması İsviçre'de gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılacak şarkılar ve temsil edecek şarkıcılar belli olmaya başladı.

Asteromáta isimli şarkı Türkiye ile Yunanistan krizini körükleyebilir

Yunanistan'ı, "Yıldızlı Gözler" anlamına gelen "Asteromáta" isimli şarkısıyla Klavdia temsil edecek. Ancak şarkının sözleri Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir krizin habercisi oldu. TRT'nin parçayla ilgili inceleme yapacağı kaydedildi.

Pontus soykırımı iddiasıyla TRT inceleme başlattı

X sosyal medya platformunda "Eurovision Türkiye" isimli hesap; Yunan basınında ve sosyal medyada, şarkının Pontus soykırımı iddiasından ve Pontus mültecilerinden ilham alınarak yazıldığı haberleri çıkması üzerine TRT ile iletişime geçtiklerini duyurdu.

TRT rahatsızlığını iletecek

Klavdia'nın devlet kanalı ERT'de yaptığı açıklamayı hatırlatan hesap, inceleme sonucuna göre TRT'nin "rahatsızlığını en üst seviyeden ileteceği" bilgisine yer verdi.

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