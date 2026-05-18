3 ülke talep etti! Trump, İran'a yönelik yarınki saldırıyı erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, yarın İran bir saldırı planlandığını ancak bu saldırıyı ertelediğini duyurdu.

Trump “Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a yönelik planlanan askeri saldırıyı ertelememizi istedi. Saldırı yarın için düzenlenmişti. Yarın için planlanmış İran saldırısını düzenlemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda, orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettiğini söyledi.

Müzakereler devam ediyor

Öte yandan ABD ve İran arasındaki müzakereler devam ediyor.

Tahran'dan gelen açıklamada "çıkmaza karşın ABD ile görüş alışverişinin sürdüğü" belirtildi. Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İranlı kaynaklar, Washington'ın müzakereler süresince Tahran'a yönelik petrol ambargolarını durdurmayı kabul ettiğini aktardı.

Pakistan kaynakları Tahran'ın revize edilmiş yeni teklifinin Pazar gecesi Washington'a iletildiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise "Pakistan arabuluculuğundaki müzakerelerin devam ettiğini" duyurarak, "Şu anda savaşı bitirmeye odaklandıklarını" vurguladı.

Tahran'ın müzakerelerdeki talepleri arasında İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılmasının yer aldığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri dahil bölgedeki hiçbir ülkeye düşmanlık duymadıklarını belirten sözcü, Hürmüz'den güvenli geçiş mekanizması için İranlı ve Ummanlı teknik ekiplerin bir araya geldiğini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise "İranlılar bir anlaşma imzalamak için ölüp bitiyorlar" ifadelerini yineledi.