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Trump, canlı yayınlarda Harris'le tartışmaya hazır olduğunu bildirdi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin ABD başkan adayı Donald Trump, 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'le canlı yayın tartışmasına hazır olduğunu açıkladı.

AA
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Trump, canlı yayınlarda Harris'le tartışmaya hazır olduğunu bildirdi
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Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.

Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü bir performansının olduğunu savundu.

Kamala Harris'in söz konusu canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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