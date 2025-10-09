Trump: Erdoğan ateşkesle kişisel olarak ilgilendi, teşekkür ediyorum

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Trump'tan Gazze hakkında yaptığı açıklamada "Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan kişisel olarak ilgilendi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının ardından başkent Washington'daki Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, toplantıda yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." dedi.

Trump, "Gazze’de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve pazartesi ya da salı günü salıverilmeleri bekleniyor. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkesle kişisel olarak ilgilendi" dedi.

"Gazze'de savaşı sona erdirdik"

Trump, ateşkesle ilgili yaptığı son açıklamasında " Rehineler pazartesi veya salı günü serbest bırakılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkesle kişisel olarak ilgilendi. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Gazze yeniden inşa edilecek, barış için büyük bir anlaşma oldu. Gazze’de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve pazartesi ya da salı günü salıverilmeleri bekleniyor" dedi.

