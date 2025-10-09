Trump: Erdoğan ateşkesle kişisel olarak ilgilendi, teşekkür ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının ardından başkent Washington'daki Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, toplantıda yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." dedi.

Trump, "Gazze’de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve pazartesi ya da salı günü salıverilmeleri bekleniyor. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkesle kişisel olarak ilgilendi" dedi.

"Gazze'de savaşı sona erdirdik"

