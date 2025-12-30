Trump yanıt verdi: Türkiye'ye F-35 satışı gerçekleşecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek üzere bugün Florida'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası iki lider basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

-Görüşmede bir dizi sonuca vardık.

-Hamas ve silahsızlanma konusunu görüştük. Hamas'a silah bırakması için kısa süre tanıyacağız. Hamas silah bırakmazsa bedeli olur.

-Ortadoğu'da bir barış var ve bunun bu şekilde kalmasını istiyoruz.

-Erdoğan benim iyi bir dostum. Ben de saygı duyuyorum, Netanyahu da saygı duyuyor. İsrail ile Türkiye bir sorun yaşamayacaklar.

-İsrail, Gazze'de ateşkes planına uydu.

-İran, ABD'nin bombaladığı yerler dışında başka sahalarda nükleer programını yeniden inşa ediyor olabilir. İran yeniden güçlenirse bu tehdidi ortadan kaldıracağız.

-Tahran ile görüşmelere açığız. Bunu desteklerim.

-Suriye konusunda bir mutabakatımız var. Suriye lideri çok güçlü bir kişi, onunla çalışıyoruz. Eminim Suriye ve İsrail iyi anlaşır. İsrail ve Suriye Cumhurbaşkanı'nın iyi geçinmesini sağlayacağım.

-Erdoğan, Suriye'de kötü insanlardan kurtulmamızı sağladı. Erdoğan, Suriye'nin kötü bir yöneticiden kurtulmasına yardımcı oldu. Netanyahu da bu konuda aynı fikirde. Kendisine hakkını teslim etmemiz lazım.

"Bu konuyu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz"

Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satıp satmayacağı sorusuna "Bu konuyu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz." yanıtını verdi. Aynı soru Netanyahu'ya sorulduğunda ise Trump "Söz veriyorum, bunları asla İsrail'e karşı kullanmayacaklar." dedi.