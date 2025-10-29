  1. Ekonomim
  3. Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra işine son verilmişti: Hüseyin Günay'ın son hamlesi ortaya çıktı
NTV, ABD Temsilcisi Hüseyin Günay’ın Beyaz Saray’ın bahçesinde Associated Press (AP) kamerasına yansıyan sözleri nedeniyle işine son verilmişti. Gazeteci Hüseyin Günay, süreci kitaplaştırmak için yayınevleriyle görüştüğünü belirtti. Günay, “Söyleyecek, anlatacak çok şey var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ardından görevine son verilen gazeteci Hüseyin Günay, kitap hazırlığı yaptığını açıkladı.

Yaşananları kitapta kaleme alacağını ifade etti

Beyaz Saray önünde, Erdoğan-Trump görüşmesinin Türkiye açısından “iyi geçmediğini” belirten ve sosyal medyada yayılan argo ifadeli görüntüleriyle gündeme gelen NTV Washington Temsilcisi Günay, yaşananları kitapta kaleme alacağını ifade etti.

NTV, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Günay'ın görevine son vermişti.

Hüseyin Günay bugün (29 Ekim Çarşamba) yaptığı açıklamada, olayın perde arkasını bir kitapta anlatacağını açıkladı.

"Yayınevleri ile görüşüyorum"

Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!!" dedi.

Günay'ın paylaşımı şu şekilde:

"Selamlar, herkese kolay gelsin. Tebrik mesajlarınız için çok teşekkür ederim, oğlumuz Atlas’la aşk yaşıyoruz:) İsteyen herkesin evlat sevgisini tatmasını dilerim. Ayrıca, destek mesajlarınız için minnettarım. Güç verdiler. Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!! Gazetecilik yapmaya doğru bildiğimi anlatmaya devam edeceğim."

