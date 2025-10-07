  1. Ekonomim
  3. Trump: Erdoğan'la konuştum, anlaşma için büyük çaba sarf ediyor
Trump: Erdoğan'la konuştum, anlaşma için büyük çaba sarf ediyor

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biri, bu anlaşma için çok çaba sarf ediyor. Çok güçlü bir lider ve Hamas'ın ona büyük saygısı var.” dedi.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes planı hakkında Oval Ofis'te basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştüm. O harika ve çok güçlü biri. (Gazze'de) Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Gazze'de ateşkes planının hayata geçirilebilmesi noktasında Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin çok önemli katkılar yaptığına işaret ederek, "Herkes bizim tarafımızda." diye konuştu.

ABD Başkanı, halen Mısır'da devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, İsrail'in de bu planı çok olumlu karşıladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin pozitif geçtiğini ve anlaşmanın hayata geçeceğine inandığını kaydetti.

