Trump: İran çaresizlikten masaya oturdu

Trump, Truth Social platformundan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki mutabakatla ilgili ABD Başkanı, "Biz çaresizlikten masaya oturmadık, İran oturdu. İşleri bitti" değerlendirmesini yaptı.

Trump, mutabakat gereği kararlaştırılan 60 günü tamamlayacaklarını belirterek, İran'a "tek bir kuruş bile verilmeyeceğini" aktardı.

Art arda yaptığı paylaşımlarda Trump, "Savaş, İran'ı zayıflattı. Artık ne bir hava kuvveti ne donanması ne uçaksavar teçhizatı ne radarı ne de kayda değer başka bir şeyi var" yorumunu yaptı.

İran'ın 4 ay öncesine kıyasla daha iyi olduğunu söyleyen Demokratlara yüklenen Trump, "Böyle bir şeyi söyleyip, yanlarına kar kalmasını hayal edebiliyor musunuz? İnsanlar ne kadar aptal olabilir ki?" ifadelerini kullandı.