Trump kripto ve tahmin piyasası yöneticileriyle masaya oturacak

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ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek çarşamba Beyaz Saray'da kripto para şirketleri ve tahmin piyasası platformlarının üst düzey yöneticileriyle görüşmesi bekleniyor.

Konuya yakın bir kaynağa göre toplantıya ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig'in de katılması planlanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins'in toplantıda yer alacağı ise kurum sözcüsü tarafından doğrulandı.

Gündemde dijital varlık düzenlemeleri var

Beyaz Saray'daki görüşmede dijital varlıklar ve tahmin piyasalarının düzenlenmesine ilişkin başlıkların ele alınması bekleniyor.

Toplantının, CFTC'nin yeni oluşturduğu İnovasyon Danışma Komitesi'nin bir gün sonra gerçekleştireceği ilk toplantı öncesinde sektör ve düzenleyiciler arasındaki temasları başlatması öngörülüyor.

CFTC'nin İnovasyon Danışma Komitesi'nde Coinbase, Robinhood, Kalshi ve Polymarket dahil olmak üzere sektörün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri bulunuyor.

Komitenin ilk toplantısının gündeminde de dijital varlıklar ile tahmin piyasalarının düzenlenmesi yer alıyor.

Beyaz Saray'daki görüşmenin, ABD yönetiminin bu alanlardaki düzenleyici yaklaşımı ve sektörün geleceğine ilişkin temaslarının bir parçası olması bekleniyor.