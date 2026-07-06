Trump, NATO Zirvesi'nde Zelenski ve Şara ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile görüşeceği açıklandı.

Associated Press'in (AP) aktardığına göre Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump'ın çarşamba günü Zelenski ve Şara ile, salı günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini doğruladı. Trump'ın zirvenin ardından bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.

Trump ile Zelenski arasındaki görüşme, Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü bir dönemde gerçekleşecek. AP'nin haberine göre görüşmede savaşın seyri ve olası çözüm yollarının ele alınması beklenirken, Trump'ın daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşebileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray, Trump'ın Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.