Trump: Prens Harry, uyuşturucu kullandığı konusunda yalan söylerse ABD'den sınır dışı edilebilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'den bu yana ABD'de yaşayan Britanya Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin Amerika vize başvurusunda uyuşturucu kullandığı konusunda yalan söylemesi halinde ABD'den sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Trump, bu akşam yayınlanacak röportajının ön izlemesinde Prens Harry'nin ABD vizesi konusuna ağırlık verdi ve şu anda Kaliforniya'da yaşayan kraliyet ailesinin özel muamele görmemesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Uyuşturucu hakkında bir şeyler bilip bilmediklerini görmemiz gerekecek ve eğer yalan söylüyorsa uygun önlemi almaları gerekecek" dedi.

Sunucunun "Bu Amerika'da kalmamak anlamına gelebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Trump, "Ah, bilmiyorum. Senin bana söylemen gerekecek" ifadelerini kullandı.

Prens Harry'nin vize durumu tartışılıyor

Amerikalı muhafazakar düşünce kuruluşu Heritage Foundation'ın geçen yıl Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim için açtığı davanın ardından Prens Harry'nin vize durumu tartışılıyor.

Belirli Amerikan vizelerine başvuran kişilerden uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını açıklamaları istenebiliyor ve bu cevap sonucunda başvuruları ret ile sonuçlanabiliyor.

Harry, "Spare" adlı anı kitabında uyuşturucu madde kullandığını itiraf etmişti, ancak vize başvurusunda bunu beyan edip etmediği belli değil.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılında kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklayarak ABD'ye taşınmıştı.