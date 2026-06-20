Trump, Türkiye ziyaretini doğruladı: NATO Zirvesi'nde Ankara'da olacak

Trump, Joint Base Andrews'ten Camp David'e hareketinden önce ABD Hava Kuvvetleri mensuplarına, "Birçok seyahat yapıyoruz. Türkiye'ye gideceğiz," dedi.

Bu açıklamalar, Katar tarafından bağışlanan ve Hava Kuvvetleri'nin birinci filosuna katılacak olan Boeing 747 uçağının tanıtımı sırasında geldi.

Trump ayrıca "bir noktada" büyük bir konferans için Çin'e geri döneceğini söyledi.

"Başkan Xi (Jinping) Eylül ayında buraya gelecek, ancak biz Çin'de düzenlenecek büyük bir konferans için geri dönüyoruz," dedi.