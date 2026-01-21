Trump ve Erdoğan'ın "çok önemli" görüşmesinde ne konuşuldu?

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin ön planda olduğu bir telefon görüşmesi yaptı.

Trump bu görüşmenin yapılacağını Beyaz Saray'daki basın toplantısında duyurdu.

Trump, gazetecilere "Çok sevdiğim, çok beğendiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir görüşmem var" dedi.

İsviçre'nin Davos kentine gitmek için Beyaz Saray'dan ayrılırken de gazetecilerin sorularına, "Çok güzel bir görüşmeydi" yanıtını verdi ama detaya girmedi.

Görüşmeyi Türkiye kamuoyuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyurdu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Erdoğan görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için önemini vurguladı.

Görüşmede IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevlerinin konuşulduğu da kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump'a teşekkür ettiği de belirtildi.

Trump, Suriye'deki durum için ne dedi?

Beyaz Saray'daki basın toplantısında Trump, Suriye'deki son gelişmelere dair soruları da yanıtladı.

"Suriye'de iyi bir iş çıkardığını" savunan Trump, 19 Ocak'ta Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede IŞİD tutuklularının durumunu konuştuklarını söyledi.

On binlerce IŞİD tutuklusu halen Kürt silahlı güçlerin kontrolündeki cezaevlerinde bulunuyor.

Suriye yönetimi bu cezaevlerinin kontrolünü almak istiyor.

Şara'nın çok çalışkan, güçlü ve sert biri olduğunu belirten Trump, "Öylesi bir yerde [Suriye] temiz bir çocuğu göreve getirip, bir şeyler başarmasını bekleyemezdiniz" dedi.

Trump, daha sonra "Kürt müttefiklerinin ABD tarafından terk edilmiş hissedip hissetmeyeceği" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Kürtleri seviyorum. Onlara muazzam paralar ödendi. Petrol ve başka şeyler verdik."

"Bunu bizim için yaptıklarından daha fazla kendileri için yapıyorlardı."

"Ama Kürtlerle iyi anlaşıyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz."

ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 20 Ocak'ta X'ten yaptığı uzun açıklamada, Suriye'deki Kürtler için "en büyük fırsatın" Şara liderliğindeki yeni hükümete dahil olmakta yattığını ifade etmişti.

Barack, "Suriye'deki durumun kökünden değiştiğini" savundu ve Suriye devletine entegrasyon çağrısı yaptı.

SDG ve Suriye ordusu arasındaki çatışmalarda 20 Ocak'ta dört günlük bir ateşkes üzerinde anlaşıldı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki çatışmalar geçiş dönemi devlet başkanı Ahmed Şara ile Abdi arasında 19 Ocak'ta gerçekleşen görüşmenin olumsuz sonuçlanması sonrası yeniden alevlenmişti.