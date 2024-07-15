Trump'a suikast girişimine piyasalar ne tepki verecek?

Kasım ayında yapılacak ABD seçimleri yarışında Donald Trump’a suikast girişiminde bulunuldu. Olaydan Trump kulağından yara alarak kurtulurken, piyasalarda seçim sonuçlarının Trump lehine sonuçlanmasına dair fiyatlamalar ve beklentiler öne çıktı.

Trump'ın mitingde suikast girişimi sonucu yaralı ayrılmasıyla bitcoin yükselişe geçmişti.

Donald Trump’a yönelik suikast girişimine ABD Doları yükselişle karşılık verdi.

Asya'da borsalar genel olarak gerilerken, ABD'de S&P 500 endeks vadelide yükseliş görüldü.

ABD’de Trump'ın adayı olduğu Cumhuriyetçilerin kazanması, gevşek mali politikalar ve yüksek gümrük tarifeleri demek oluyor. Bu durum dolarda güçlenme ve tahvillerde gerileme anlalıman geliyor.

Hangi para birimleri için olumsuz?

BloombergHT'nin haberine göre, Toronto Dominion Bank’tan Mark McCormick, başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanacağı beklentisiyle, 2024'ün ikinci yarısı ve 2025’in ilk yarısı için dolarda yükseliş beklentisini koruduklarını açıkladı.

Saxo Capital Markets Stratejisti Charu Chanana, Trump’ın yeniden seçilmesinin güçlü fiyatlandığını belirtirken, “Yuan ve Meksika pesosu için olumsuz olabilir” dedi.

Trump'ın ilk seçiminde piyasalar ne tepki vermişti?

CNBC-e haberine göre, bahis sitelerinde Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 60'tan 70'e çıkarken, Trump geçmiş dönemde ilk başkanlığını kazandığında, borsa vadeli işlemleri ve tahvil getirileri yükselmiş, dolar karışık seyir izlemişti.

Standard & Poor’s (S&P) kredi notu komitesi eski başkanı John Chambers, Trump'a suikast girişimi için, "ABD kurumlarının gücü göz önüne alındığında, bunun kredi notları üzerinde bir etkisi olacağına inanmıyorum" açıklamasını yaptı.

Annex Wealth Management baş ekonomisti Brian Jacobsen, piyasalar odaklı bakıldığında, "Bu, destekçilerinin sandığa gitme kararlılığını güçlendirebilir. Seçim zaferinin anahtarı, seçmen katılımıdır" derken, Fordham Global Foresight kurucusu Tina Fordham, "Finansal piyasalarda başlangıçta bir tepki beklemiyoruz. Her şeyden önce, kısa vadeli etkisi, piyasalarda Trump zaferi görüşünün hızlanması olacak" olarak yorumladı.

"Daha güçlü ABD Doları görebiliriz"

Reuters haberinde de, ATFX Global Baş Piyasa Analisti Nick Twidale, "Bu durum muhtemelen Trump'ın şansını artırır ve sabah saatlerinde güvenli liman akışları görebiliriz" dedi.

Singapur merkezli Eastspring Investments Portföy Yöneticisi Rong Ren Goh, "Saldırı Trump'ın desteğini artıracak ve iki hafta önceki Başkanlık tartışmalarının ardından olumlu momentumunu daha da güçlendirecek. Piyasa tepkisi, Trump'ın başkanlığı döneminde daha güçlü bir ABD doları ve ABD Hazine eğrisinin dikleşmesi şeklinde oldu. Bu yüzden bu hafta da benzer bir tepki görebiliriz" şeklinde değerlendirme yaptı.

"Enflasyon üzerinde etkileri olacak"

Vantage Point Asset Management Baş Yatırım Sorumlusu Nick Ferres, "Trump her zaman daha 'piyasa yanlısı' olmuştur - ileriye dönük olarak anahtar mesele, mali politikanın sorumsuzca gevşek kalıp kalmayacağı ve bunun enflasyon ve gelecekteki faiz oranları üzerindeki etkileri olacaktır" diye konuştu.

S Cube Capital Baş Yatırım Sorumlusu Hemant Mishr, "Bu olayın, ABD seçimleri konusunda gergin olan piyasalarda şok etkisi yaratacağını düşünüyorum. Bu durum, önümüzdeki birkaç ay içinde ABD eğrisinin dikleşmesine yol açacaktır. Yüksek büyüme, yüksek enflasyon ticaretlerine - finans ve enerji - yatırım yapmak mantıklı olacaktır. Asya para birimleri için olumsuz bir etki yaratabilir" yorumunu yaptı.