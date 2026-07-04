Trump'ın Ankara programı belli oldu: İlk ziyaret Anıtkabir'e

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesi kapsamındaki programı belli oldu.

7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve için Trump 7 Temmuz'da Ankara'ya gelecek.

NTV'nin aktardığına göre Trump ziyaretine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir ile başlayacak.

Beştepe'de Erdoğan ile görüşecek

Anıtkabir ziyaretinin ardından ise Beştepe'ye geçecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Beştepe'de resmî törenle karşılayacak.

Tören sonrası önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

İki ülke arasında başta KAAN'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki durum gibi pek çok başlık masada olacak.

Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.