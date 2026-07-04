Trump'ın Ankara ziyareti Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemi başlatabilir

Associated Press'e göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki yakın diyalog, savunma sanayisinden bölgesel krizlere kadar birçok başlıkta Türkiye'nin elini güçlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacağını açıklaması, Türkiye-ABD ilişkilerinde dikkatleri yeniden iki lider arasındaki yakın temasa çevirdi.

Associated Press'in analizine göre Trump, zirveye katılma kararını doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyla ilişkilendirirken, iki liderin zirve kapsamında kapsamlı bir ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Trump'ın Ankara ziyareti gerçekleşirse, 2015 yılından bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ziyaretin, yalnızca NATO gündemi açısından değil, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin geleceği bakımından da kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Son aylarda Erdoğan ile Trump'ın Suriye, Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel krizler hakkında sık sık telefon görüşmeleri yaptığı belirtilirken, bu temasların iki lider arasındaki iletişim kanallarını önemli ölçüde güçlendirdiği ifade ediliyor.

Savunma alanında kritik mesajlar

Associated Press'e göre Ankara'nın en yakından takip ettiği başlıklardan biri savunma sanayisindeki iş birliği olacak.

Trump, Ankara ziyareti sırasında Türkiye'yi memnun edecek savunma alanında önemli bir karar açıklayabileceğinin sinyalini verirken, özellikle F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye yeniden satışı konusunda olumlu mesajlar verdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Washington yönetiminin, F-35 satışını Amerikan yasalarına uygun şekilde gerçekleştirebilmek için farklı seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Türkiye, 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından F-35 programından çıkarılmış ve teslim edilmesi planlanan uçakları alamamıştı. Ancak son dönemde iki ülke arasında savunma alanındaki diyaloğun yeniden hız kazanması, bu konuda yeni bir sürecin başlayabileceği beklentilerini artırıyor.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F-110 motorlarının satışına ilişkin değeri 700 milyon doların üzerinde olan süreci ilerletmek amacıyla Kongre'ye resmi bildirim gönderdiği de belirtiliyor.

Bununla birlikte, Kongre'deki bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler, Türkiye'nin envanterinde S-400 hava savunma sistemleri bulunduğu sürece F-35 satışına karşı çıkmayı sürdürüyor. Bu nedenle olası bir anlaşmanın önünde siyasi ve hukuki engellerin tamamen ortadan kalkmadığı değerlendiriliyor.

İlişkilerde yeni dönem sinyali

Haberde, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde de dikkat çekici gelişmelere yer veriliyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın bu yıl, İran yaptırımlarının ihlal edildiği iddiasıyla Halkbank hakkında yürütülen davayı düşürmesi, Ankara-Washington hattında olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Trump'ın ikinci başkanlık döneminde yakın müttefiki Tom Barrack'ı ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirmesi de Türkiye ile ilişkileri güçlendirme iradesinin önemli göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da son açıklamalarında Trump ile doğrudan iletişim kurabildiklerini belirterek, ABD Başkanı'nın telefon görüşmelerine çoğu zaman 24 saat içinde dönüş yaptığını ve iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Associated Press'e göre, Ankara'daki NATO Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi, savunma sanayisinden bölgesel güvenliğe, ticaretten diplomatik ilişkilere kadar birçok alanda Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğini şekillendirebilecek önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor.