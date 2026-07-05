Trump'ın canavarı Ankara'ya indi! Askeri uçakla getirildi

“The Beast”, namı diğer "canavar"ın teknik yapısının yaklaşık 1,5 milyon dolara denk geldiği tahmin ediliyor.

General Motors tarafından, ABD Gizli Servisi'nin güvenlik standartlarına uygun şekilde özel olarak geliştirilen Cadillac logolu araç, sahip olduğu üst düzey koruma nedeniyle "tekerlekli kale" olarak nitelendiriliyor.

Ankara sokaklarında geziyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Liderler Zirvesi’nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara’ya getirildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi.

Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi.

Canavar'ın içerisinde neler var?

Güncel versiyonu, 2018 yılında Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinde ilk kez kamuoyu önünde kullanıldı.

Güvenlik gerekçesiyle teknik özelliklerinin büyük bölümü gizli tutulsa da limuzinin; ağır zırhlı gövdeye, kurşun geçirmez camlara, patlasa dahi yol alabilen run-flat lastiklere ve kimyasal ya da biyolojik tehditlere karşı yalıtılabilen özel bir kabine sahip olduğu biliniyor. Ayrıca araçta gelişmiş haberleşme sistemleri, acil tıbbi müdahale ekipmanları ve başkanın güvenliğini destekleyen özel savunma donanımları bulunuyor.

Başkanlık konvoyunda ise genellikle birbirine oldukça benzeyen birden fazla zırhlı limuzin yer alıyor. Bu uygulama, hem olası bir arıza durumunda yedekleme sağlamak hem de güvenlik açısından hangi araçta başkanın bulunduğunu belirsiz kılmak amacıyla kullanılıyor.