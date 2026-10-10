Trump'ın Rusya ile dizel anlaşmasının arkasında Zelenskiy'nin tutumu olduğu iddiası

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Axios'un konuya aşina ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Zelenskiy'nin ülkesinin Rus petrol rafinerilerine yönelik "saldırıları durdurma yönündeki Washington yönetimi tarafından defalarca yapılan talepleri göz ardı ettiği" iddia edildi.

Bunun üzerine, Washington yönetiminin bu konuda harekete geçtiği kaydedilen haberde ABD Başkanı Trump'ın, yeni bir adım atma kararı alarak Rusya ile bir dizel yakıt anlaşması yaptığı aktarıldı.

Haberde kaynak gösterilen ABD'li yetkili de "Zelenskiy durumu yanlış okuyor. Rafinerileri vurmaya devam ederek, son 6 ayda Trump nezdinde kazandığı iyi niyeti zedeliyor." ifadelerini kullandı.

Rafine ve şebeke kıyası

Trump'ın, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları "tek taraflı olarak durdurmasını istediğini" öne süren ABD'li yetkili, "rafinerilere yönelik saldırıları, Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik şebekesine düzenlediği saldırılarla eş değer görmediğini" savundu.

Dizel yakıt anlaşması sonrası Zelenskiy de Axios'a verdiği demeçte "adil ve dürüst olmayan" şeklinde nitelediği anlaşmanın "Putin'e verilmiş haksız bir hediye olduğunu" savundu.

Axios haberinde, Trump ile Putin arasındaki son anlaşmanın, ABD yönetiminin "savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlama yönündeki yeni girişimini sekteye uğratma riski taşıdığı" aktarıldı.

- "Muazzam miktarda" petrol

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Moskova yönetimi ile yaptıkları dizel yakıt anlaşması dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor." demişti.

ABD'nin "Ukrayna ile güçlü bir ortak olduğunu" kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin "son derece başarılı" geçtiğini belirtmişti.