Trump'ın Türkiye'yi ziyaret ettiği Air Force One uçağı krize döndü!

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO toplantısı kapsamında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette kullandığı yeni Air Force One uçağıyla ilgili ortaya atılan güvenlik zafiyeti iddiaları Washington'da geniş çaplı soruşturmaya dönüştü.

The New York Times'ın haberine göre, FBI, Katar tarafından ABD'ye hibe edilen Boeing 747-8 tipi yeni başkanlık uçağıyla yapılan Türkiye seyahatine katılan çok sayıda hükümet görevlisiyle görüşmeye başladı.

Soruşturmanın temel amacı, yeni Air Force One'ın güvenlik sistemlerine ilişkin gizli bilgilerin basına nasıl sızdırıldığını belirlemek.

Hükümet görevlilerinin ifadeleri alınıyor

Soruşturma kapsamında bazı kamu görevlilerinden cep telefonlarını teslim etmeleri talep edilirken, ifadelerine başvurulması planlanan isimler arasında Başkan Trump'a Türkiye ziyaretinde eşlik eden Gizli Servis personeli de bulunuyor.

Gizli Servis yönetimi ise personeline gönderdiği talimatta, soruşturmaya ilişkin dışarıdan gelecek tüm taleplerin kurum avukatlarına yönlendirilmesini istedi.

Güvenlik açığı iddiaları soruşturmanın fitilini ateşledi

Soruşturma, yeni Air Force One uçağının mevcut başkanlık uçağında bulunan bazı kritik savunma sistemlerine sahip olmadığı yönündeki haberlerin yayımlanmasının ardından başlatıldı.

Trump, geçen hafta NATO toplantısı kapsamında Türkiye'ye Katar'ın hibe ettiği Boeing 747-8 tipi yeni Air Force One ile gelmiş, ancak dönüş yolculuğunda Gizli Servis'in güvenlik endişeleri nedeniyle eski Air Force One uçağını kullanmıştı.

Söz konusu haberler, başkanlık uçağının güvenlik altyapısına ilişkin hassas bilgilerin kamuoyuna sızdırıldığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

FBI Direktörü süreci Beyaz Saray'dan yönetiyor

Haberde, FBI Direktörü Kash Patel'in soruşturmayı doğrudan Beyaz Saray'dan koordine ettiği, bu nedenle planlanan Chicago ziyaretini de iptal ettiği aktarıldı.

Beyaz Saray ise yaptığı açıklamada, güvenlik sistemlerine ilişkin bilgilerin kamuoyuna sızdırılmasının başkanın, beraberindeki personelin ve seyahati takip eden basın mensuplarının güvenliğini riske attığını belirterek, sorumluların yasal yollarla tespit edileceğini vurguladı.

Gazetecilere büyük jüri celbi gönderildi

Soruşturma yalnızca kamu görevlileriyle sınırlı kalmadı.

ABD yönetimi, geçen hafta The New York Times muhabirlerine büyük jüri önünde ifade vermeleri amacıyla celp gönderdi. Gazete yönetimi ise gazetecilerin haber kaynaklarını koruma hakkını savunarak celplerin iptali için mahkemeye başvurdu.

Vekâleten Adalet Bakanlığı görevini yürüten Todd Blanche, gazetecilere gönderilen celpleri bizzat onayladığını belirterek, muhabirlerin soruşturmada "maddi tanık" konumunda bulunduğunu söyledi. Blanche, amaçlarının ulusal güvenliği ilgilendiren gizli bilgileri basına kimin sızdırdığını ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.

Soruşturma siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi

Soruşturmanın kısa sürede bu aşamaya taşınması Washington'da siyasi tartışmalara neden oldu.

Demokrat senatörler, gazetecilere evlerinde celp tebliğ edilmesini ve basın mensuplarının soruşturmanın merkezine yerleştirilmesini eleştirirken, Manhattan ABD Savcısı Jay Clayton ise sürecin ifade özgürlüğünü gözeterek yürütüldüğünü ve yasal sınırlar içinde hareket edildiğini savundu.