Trump'tan Erdoğan'a teşekkür paylaşımı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından bugün yaptığı paylaşımda "Teşekkürler Başkan Erdoğan" dedi. Trump paylamışına tırnak içinde kullandığı kendini öven ifadeler kullandı ve "Başkan Trump, dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi.'" dedi.

Paylaşımı sildi

Trump paylaşımında Erdoğan'a ne için teşekkür ettiğine dair bir ifadede bulunmadı. Dikkat çeken paylaşımda tırnak içinde kullanılan cümlelerin Trump'a ait olup olmadığı da anlaşımadı. Bir süre sonra silinin paylaşım hakkında Ankara kaynakları, tırnak içindeki cümlelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olmadığını belirttiler.

En son 20 Mayıs'ta telefonla görüşmüşlerdi

Erdoğan 20 Mayıs'ta Trump ile telefonda görüşmüştü. Görüşmede, ikilinin Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirilmişti. Trump, Erdoğan ile görüşmesine dair açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri, ama onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var. Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir, ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor." ifadelerini kullanmıştı.