Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın çok yakında sona ereceğini ve çatışmaların bitmesiyle petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yoluna gireceğini belirten Trump, Suudi Arabistan'daki boru hattına yönelik saldırının arkasında ise muhtemelen İran'ın bulunduğunu öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de İran savaşı ve petrol piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile görüşmesinin ardından konuşan Trump, “İran'daki savaş çok yakında bitecek” dedi.
Trump, savaşın sona ermesinin petrol fiyatları üzerinde de doğrudan etkili olacağını belirterek, “Savaş bittiğinde petrol fiyatları düşecek” ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı için iyimser mesaj
Trump, küresel enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin de açıklama yaptı.
Boğazdaki gelişmeler hakkında değerlendirmesi sorulan Trump, “Her şey gayet iyi bir şekilde yoluna girecek” ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken, bölgedeki gelişmeler petrol fiyatlarının seyri açısından yakından takip ediliyor.
Boru hattı saldırısında İran'ı işaret etti
Trump ayrıca Suudi Arabistan'daki bir boru hattına düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Saldırının arkasında İran'ın olabileceğini belirten Trump, “Muhtemelen İran sorumlu” dedi.