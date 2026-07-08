Trump'tan F-35 açıklaması: Kararımı henüz vermedim

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

Zirve çok başarılıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider. Uzun süredir dostum. Çok güçlü bir lider. Çok güçlü bir kişiliği var. Havalimanı çok güzeldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'de harika bir iş çıkardı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de teşekkür etmek istiyorum, harika biri. Çok güçlü bir kişilik, inanılmaz bir iş çıkardı.

"İran'da her şeyi yok ettik"

Bildiğiniz gibi petrol düştü. 47 yıl önce İran için yapılması gereken şeyi biz şimdi yaptık. ABD son 18 ayda savunma harcamalarını tarihi bir şekilde artırdı. Venezuela'nın İran'ın ordularını yok ettik. İran'ı imha ettik. Her şey ortadan kalktı, liderleri de gitti. Savaş kabiliyetleri çok düştü. Savunmamız çok güçlü, bize yaklaşan hiçbir ülke yok.

ABD'nin NATO'ya rolü en büyük katkı sağlayıcı olarak kalacak. İki yıl önce kimse bize saygı duymadı, bu yıl kimse bize gülemiyor. 1 trilyon dolar bu gücümüze katkı yaptık. Paramızı en iyi ekipmanlara harcıyoruz. Yüzde 5'lik hedefe bazı ülkeler ulaşamadı, bazıları bu çağrılara yanıt verdi. Hepsi bu çağrıya yanıt verecek. 1 trilyonun üzerinde savunma için para harcadık. Tüm üyeler yüzde 5'lik hedefe ulaşmalı.

Salondaki saygıyı sevgiyi görseydiniz... Yaptığım işi seviyorlar, sizi seviyoruz dediler. Belki benim kalbimi çalmak istiyorlardır ama salonda inanılmaz bir birlik vardı. Tüm ulusların planlarını harekete geçirmesini istiyorum.

Tiktok'ta en fazla tıklanan, en fazla izlenen kişi benim, yapay zekada Çin'in önüne geçtik bile. Bu ülkemizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

Şirketlerimiz 3 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı. ABD en iyi dron teknolojisine sahip.

Suriye çok kötü bir durumdaydı, şimdi toparlanıyor. Şara harika bir iş çıkardı. Her konuşmamızda bunu ifade ettik: ABD geri döndü, daha önce hiç olmadığı kadar saygın durumdayız. Ne yazıkki basın bunu göremiyor dedim. Salondaki birlik inanılmazdı, çok iyi bir sevgi ortamı vardı. Muazzam başarılı bir zirveydi, tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Zirveye gelen tüm liderlerle teşekkür etmek istiyorum. Rutte bizi birleştirdi.

"İran’ın ölüm listesinde 1. sıradayım"

İran’ın ölüm listesinde 1. sıradayım. Ama çok umurumda değil. Tiktok’ta 1 numara olmayı yeğlerim.

İran'la savaşın yeniden başlayacağını sanmıyorum

SORU-CEVAP

Soru: Venezuela operasyonu başarılı oldu. İran Savaşı'nı neden bitiremediniz?

ABD Başkanı Trump: Bence İran Savaşı son derece başarılı oldu askeri açıdan. Ben oraya bir sebeple girdim: İran nükleer silaha sahip olmasın. Şuan bir dağın altında gömülü bunu çıkaramazlar. Bence inanılmaz başarı var İran'da. Petrol fiyatları düştü, orduları yok, donanmaları gitti. Bir anlaşma istediler ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Biraz deliler, kafayı yemişler. Bizim yaptığımız 47 yıl önce yapılmalıydı, Ortadoğu'nun zorbasıydı İran. Liderleri öldürüldü, başka isimler geldi onlar da öldürüldü. Belki ben de bir gün giderim, çünkü ben de onların hedefiyim. Ben ülkem için doğru olanı yapıyorum, onlar yüz binlerce kişiyi öldürdü. Abluka çok iyi işe yaradı.

Ayrıntılar geliyor...