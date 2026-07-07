Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yeşil ışık iddiası
New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılımına destek vermeye hazır olduğunu ileteceğini öne sürdü. Haberde, olası adımın ABD Kongresi'nde engellerle karşılaşabileceği belirtildi.
New York Times'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği temaslarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılımına destek vermeye hazır olduğunu iletecek.
Haberde, Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını yeniden satın alabilmesini sağlayacak sürecin başlatılmasına olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Haberde, böyle bir adımın Trump'ın yaklaşık yedi yıl önce ulusal güvenlik gerekçesiyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik kararının tersine çevrilmesi anlamına geleceği belirtildi.
Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2019 yılında F-35 programından çıkarılmış, teslim edilmesi planlanan savaş uçaklarını da alamamıştı.
New York Times, Trump yönetiminin atabileceği olası adımın ABD Kongresi'nde ciddi muhalefetle karşılaşabileceğine işaret etti.
Haberde, sürecin yalnızca Beyaz Saray'ın desteğiyle tamamlanmasının mümkün olmayabileceği, Kongre'nin onay sürecinin belirleyici olacağı vurgulandı.