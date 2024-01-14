TSB'den depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına duyuru

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik önemli bir duyuru paylaştı. TSB, “Hayatını kaybeden sevdiklerinizin adına düzenlenmiş Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri varsa ve siz vefat etmiş kişinin mirasçısı iseniz, bu poliçeler kapsamında size ait tazminat hakları bulunabilir” hatırlatması yaptı.

Türkiye Sigorta Birliği tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarına önemli bir duyurumuz var.

Hayatını kaybeden sevdiklerinizin adına düzenlenmiş Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri varsa ve siz vefat etmiş kişinin mirasçısı iseniz, bu poliçeler kapsamında size ait tazminat hakları bulunabilir.

Nasıl Sorgulama Yapabilirsiniz?

e-Devlet Üzerinden: “Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama” veya “Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama” bölümüne girerek, mirasçısı olduğunuz kişinin T.C. kimlik numarası ve mirasçılık belgesinin alındığı kurum bilgisi ile sorgulama yapabilirsiniz.

e-Devlet Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama (https://lnkd.in/dubSMQkX)

e-Devlet Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama (https://lnkd.in/d6_ZgAgZ)

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Web Sitesi Üzerinden: “Meblağ Sigortalarında Hak Sahipliği Sorgulama (Vefat Eden Sorgu)” bölümünden kendi e-Devlet bilgilerinizle doğrulama yaparak, vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek bilgi alabilirsiniz.

SBM Meblağ Sigortalarında Hak Sahipliği Sorgulama (Vefat Eden Sorgu) – https://lnkd.in/dYdRqRGW

Vefat eden kişiye ait Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası poliçelerine yukarıdaki adımları takip ederek ulaşabilir, hak sahibi olduğunuz tazminatı ilgili sigorta şirketine başvurarak talep edebilirsiniz.

Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Depremde kaybettiğiniz sevdiklerinizin anısına saygıyla…”