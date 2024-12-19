TSK, Fırat'ın doğusuna operasyon yapacak mı? MSB kaynakları açıkladı

Millî Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. MSB, toplantıda terörle mücadele, Suriye'deki gelişmeler, hudut güvenliği, bölgesel ve küresel konular ile ikili ilişkiler, eğitim/tatbikat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeleri ve önemli duyuruları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Suriye’de artık yeni bir döneme girilmiştir. Türkiye en başından beri Suriye halkının yanında olmuştur. Rejim’in ve savaşın zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeliye kapısını açmıştır. Gelinen noktada, Rejim muhalifleri kendi kaderlerini tayin etmişlerdir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanındadır. Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

Ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan terörist grupların sahada attıkları her adım takip edilmekte, önleyici ve yok edici tedbirler alınmaktadır. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”

“Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir"

Bakanlık kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı bir açıklamada Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin “Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Suriye’deki Rus varlığı

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki Rus unsurlarının Libya’ya kaydırıldığına dair basında çıkan haberlere ilişkin şunları söyledi:

“Rusların Suriye’deki varlığıyla ilgili şuan için belirsizlik var. Ama bir Rus yetkilinin Suriye’deki yeni yönetimle görüştüklerine dair açıklamaları mevcut. Bazı Rus gemilerinin ve sistemlerinin Libya’ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz. Bunların kalıcı mı yoksa geçici olarak mı Libya’ya intikal ettiklerini zaman gösterecek.”

Fırat’ın doğusuna operasyon

Bakanlık kaynakları, TSK’nın veya SMO’nun Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG’ye operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberle ilgili şunları söyledi:

“Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye’deki harekât bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye’yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye’deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu’nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz.”

ABD’nin GKRY ile yaptığı anlaşma

“ABD daha önce Ada’da var olan hassas dengeyi bozacak şekilde GKRY’ye silah ambargosunu kaldırmıştı. Şimdi de Savunma İşbirliği planlaması yaptılar. Biz bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. KKTC’nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini ve haklarını her ne pahasına olursa olsun korumak korusunda kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.”

“Biz uzun yıllardır ABD’ye aynı şeyleri söylüyoruz. DEAŞ terör örgütü ile mücadele konusunda ortak mücadele için kendi kuvvetlerimizi tahsis edebileceğimizi ifade ediyoruz. Ama şuana kadar bu konuda duymamazlıktan geldiler. Sn. Bakanımızın da ifade ettikleri gibi son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye’de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü, ne de duyuldu. ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemleri; bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG ile işbirliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD’nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz.”

MSB basın toplantısı

110 yıl önce (22 Aralık 1914), kahraman Türk askerinin eşsiz vatan sevgisi ve üstün disiplin anlayışının simgesi Sarıkamış Harekâtı’na başlayan ve cesaretle ebediyete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ayrıca, 61 yıl önce (21 Aralık 1963) “Kanlı Noel” olarak anılan olaylarda Rum Terör örgütü EOKA tarafından acımasızca şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri bir kez daha lanetliyoruz.

Terörle mücadele harekâtı

PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla;

Son bir haftada 41, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 1.438’i Irak’ın, 1.521’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2.959 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Hudut Karakollarımıza teslim olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki harekât alanlarımızda arama-tarama faaliyetlerine devam etmektedir. Hafta içerisinde tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Suriye'deki gelişmeler

Yeni bir dönemin başladığı Suriye’de mevcut durum ve tüm gelişmeler yakından takip edilmekte; Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir.

Bu kapsamda;

- Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi,

- Önceliğimizin ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu,

- Terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi,

- Suriye’deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz.

Sınır güvenliği

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda;

- Son bir haftada 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 şahıs yakalanmış, 1.487 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.745’e, engellenen kişi sayısı da 94.813’e yükselmiştir.

İkili ilişkiler

Dünyanın en aktif ve en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, birçok harekât alanında aynı anda görev yapmakta geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir.

Bu vesileyle dost ve kardeş ülkeler Kazakistan (16 Aralık) ve Katar’ın bağımsızlık günlerini (18 Aralık) buradan bir kez daha kutluyoruz.

Sayın Bakanımız,

- 12 Aralık’ta Azerbaycan Serhat Hizmetleri Komutanı ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekilini kabul etmiş,

- 13 Aralık’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan Bakanlığımızın 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılmış,

- 14 Aralık’ta Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, aynı gün Irak Savunma Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelmiştir.

- 16 Aralık’ta resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Nijer Savunma Bakanı ile görüşen Sayın Bakanımız,

- 17 Aralık’ta Darüsselam Büyükelçimizi,

- 18 Aralık’ta Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanını ve Azerbaycan’ın Savunma Bakan Yardımcısını kabul etmiş, ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Lübnan Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız,

- 16 Aralık’ta resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Kuveyt Genelkurmay Başkanı Vekilini makamında ağırlamış, 17 Aralık’ta NATO Askerî Komite Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, 18 Aralık’ta 16’ncı Türkiye-Azerbaycan Üst Düzey Askerî Diyalog Toplantısı kapsamında Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ile bir araya gelmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanımız, 13 Aralık’ta Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanını kabul etmiş,

Hava Kuvvetleri Komutanımız, 10-13 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan’a resmî ziyarette bulunmuştur.

Değerli Basın Mensupları,

İsrail’in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz.

Gazze ve Batı Şeria’da uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, şimdi de Suriye’de hukuksuzluğuna devam etmekte ve toprak işgallerini sürdürmektedir.

En kısa zamanda ateşkesin ilan edilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması şarttır.

Suriye’deki son gelişmeler, İsrail’in Gazze’de kadınları ve çocukları öldürmeye devam ederek katliamlarını sürdürdüğü gerçeğini perdelememelidir.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri / Uluslararası görevler

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir.

17 Aralık’ta Pakistan’da başlayan Ayyıldız Türkiye-Pakistan İkili Sat Tatbikatı

26 Aralık’a kadar devam edecektir.

NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’nin komutası,

16 Aralık’ta Erdek/Balıkesir’de icra edilen törenle Romanya’dan devralınmıştır.

Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Gücü Althea Harekâtı Manevra Bölüğü rotasyonu kapsamında 1 Ocak 2025’te İtalya’dan görevi devralacak motorlu piyade bölüğümüz dün (18 Aralık) Bosna-Hersek’e intikale başlamıştır. Birliğimiz söz konusu görevi 30 Haziran 2026’ya kadar 18 ay süreyle üstlenecektir.

- 12-18 Aralık tarihleri arasında Romanya Deniz Kuvvetlerine ait BALESCU tarafından Erdek’e liman ziyareti yapılmıştır.

- 15-31 Aralık tarihleri arasında Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM gemisi tarafından Mersin’e liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.

- 23-26 Aralık tarihleri arasında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından İzmir’e liman ziyareti yapılacaktır.

17 Aralık’ta NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından uçuş görevi yapılmıştır.

Bugün (19 Aralık) Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı faaliyetine ise 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. Katar’da gerçekleştirilen tatbikata katılan ve dönüş yolunda Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza dün (18 Aralık) inen Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter bugün (19 Aralık) ülkemizden ayrılacaktır.

Savunma sanayi

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artmaktadır.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda “Dragoneye-2 Termal Kamera”nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.

İstanbul Tersanesi Komutanlığımız ile ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemilerinden ilki olan ve şu ana dek en yüksek yerlilik oranına erişilerek üretilen AKHİSAR’ın deniz kabul testlerine 12 Aralık’ta başlanmıştır.

16 Aralık’ta Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından dost ve kardeş ülke Kosova’da NATO standartlarında mühimmat üretecek modern bir fabrika inşası için imza töreni gerçekleştirilmiştir.

12-18 Aralık tarihleri arasında “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında, Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, ASFAT, Askerî Tersanelerimiz ve Fabrikalarımızın bulunduğu 15 ilde yerli ve millî silah sergileri ve tanıtım faaliyetleri yapılarak öğrencilerimizle bir araya gelinmiştir.