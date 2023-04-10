TSK taşınır mal ediniminde iç denetimde ‘yerindeliğe’ bakılmayacak

ANKARA (EKONOMİ) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle, bu kurumların taşınır mal edinimine yönelik iç denetimde gerekli olan ‘yerindelik’ şartı kaldırıldı.

Yönetmeliğin 35’inci maddesinin C bendi uyarınca bu kurumların taşınır mal edinimi ve kullanımında, ekonomiklik, etkililik ve verimlilik ilkelerine uyulup uyulmadığına bakılacak.