TSK ve İçişleri Bakanlığı, yardım ve tahliyeler için hava köprüsü kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile yönelik yardımlar ve bölgeden ise tahliyeler devam ediyor.

Depremlerde karayollarının hasar görmesi nedeniyle bölgeye karadan ulaşım imkansız hale gelirken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İçişleri Bakanlığı oluşturdukları havayolu koridoru ile bölgeye helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri’ne ait A400M, C130, CN235, KC-135, P-72 uçak ve S70, AS532, CH47F helikopterlerle deprem bölgelerine şuanda kadar bine yakın sorti gerçekleştirildi. TSK, depremin ilk gününden bu yana 63 uçakla yaklaşık binin üstünde, 57 helikopterle de 2 binin üzerinde sorti gerçekleştirdi.

Hatay Havalimanı’n da depremde hasar görmesi nedeniyle uçuşlara kapatılmıştı. Böylece yardımlar, Adana Şakirpaşa Havalimanı ve İncirlik Hava Üssü ile Gaziantep Havalimanlarına sevk edildi. Hatay Havalimanı’nın yeniden açılmasıyla uçuşlar buraya yönlendirildi.

Zaman ilerledikçe uçuş sayısı da artıyor

Deprem bölgesine yönelik oluşturulan hava koridorunda İçişleri Bakanlığı’na ait helikopterler ise ana rolü oynuyor.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait S70 ve Mi17 helikopterleri aktif bir şekilde bölgede uçuşlarını sürdürüyor.

Jandarma envanterindeki 34 helikopterle yaklaşık 3 bin sorti yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki 16 hava aracı ise toplamda 2 bine yakın sorti gerçekleştirdi.

İHA ve SİHA’lar hasar tespit uçuşları sürüyor

Öte yandan güvenlik birimleri ile BAYKAR ve TUSAŞ envanterindeki 45 hava aracı depremin ilk saatlerinden beri bölgede görev yapıyor. AKINCI, BAYRAKTAR TB2, AKSUNGUR ANKA, İHA ve SİHA’lar koordinasyon ve hasar tespiti maksadıyla uçuşlara devam ediyor.

BAYRAKTAR TB2, ‘Hızlı Haritalama Podu’ aracılığıyla bölgedeki yıkımın etkilerinin ortaya dökülmesinde aktif rol oynuyor. AKSUNGUR ANKA İHA ise baz istasyonu faydalı yüküyle bölgede hizmet veriyor.