TSK'da yeni görev dağılımı: Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı üs komutanlığına atandı

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri 'nde yeni görev dağılımına yönelik atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nda 7 general ve 18 albay 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Kararla, 78 general ve albayın görev yerleri değiştirildi.

Ordu komutanlıklarında değişim

Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ise Ege Ordu Komutanı oldu.

2'nci Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi.

Alper Gezeravcı üs komutanı oldu

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç Genelkurmay Başkanlığı emrine alındı. Yerine ise 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı.

Tümgeneral İsmail Özcan, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı da 5'inci Ana Jet Üs Komutanı oldu.

Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu.