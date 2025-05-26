TSK'dan ihraç edilen 4 teğmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı

Kara Harp Okulu’ndaki 30 Ağustos mezuniyet töreninin ardından Subay Andı’nı okuyup “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen beş teğmenden dördü, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başladı.

TSK’dan ihraç edilmişlerdi

2023 yılındaki mezuniyet töreninde, resmi program sona erdikten sonra bir araya gelerek kılıç çatıp topluca Subay Andı’nı okuyan ve Atatürk’e bağlılıklarını dile getiren teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla TSK’dan ihraç edilmişti. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

ABB'de işe başladılar

İhraç kararlarına ilişkin açılan davalar sürerken, gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre, Ebru Eroğlu dışındaki dört teğmen Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından istihdam edildi.