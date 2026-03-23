TSK'dan ihraç edilen Binbaşı Murat Ertürk'ün iade davasında karar çıktı

Deniz Demirtaş, Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 mezuniyet töreninde Subay Andı’nı kılıç çatarak okumuş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atmıştı. Mahkemenin ihraç kararını iptal etmesinin ardından teğmen, görevine yeniden iade edildi.

Demirtaş’ın göreve başlamasının ardından, Ankara 4. İdare Mahkemesi, Teğmen Eroğlu’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraç kararının iptali talebini reddederek, Eroğlu'nun TSK’ya dönüşünü reddetti.

Binbaşı Murat Ertürk açtığı davayı kazandı

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Kılıç atma soruşturması kapsamında ihraç edilen teğmenlerin bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk, TSK’ye geri dönmek için açtığı davayı kazanarak göreve iade edildi. Gazeteci Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Ankara 14. İdare Mahkemesi, Ertürk’ün görevine dönmesine oy birliğiyle karar verdi.

Bu gelişmeyle birlikte ihraç edilen üç komutandan ikisi yeniden TSK’ya dönmüş oldu. Albay Alper Topsakal da açtığı dava sonucunda üniformasına kavuşmuştu. Yarbay Halit Türkoğlu’nun davasında ise hâlâ karar tebliği bekleniyor.