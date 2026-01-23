TSK'dan ihraç edilen bir teğmenin ihracı iptal edildi
Yeminli kılıç töreni yaparak, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş’ın 'TSK’dan ihraç' kararı, Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında 5 genç teğmen ihraç kararı verilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmene ve 3 disiplin amirine "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadesi yer almıştı.
Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç TSK'dan ihraç edilmişti.
Deniz Demirtaş'ın ihraç kararı iptal edildi
