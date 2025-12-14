TSK'dan ihraç edilen Ebru Teğmen'in yeni işi belli oldu

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde attıkları sloganlar ve okudukları Subay Andı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmen, yaşadıklarını ilk kez gazeteci Saygı Öztürk’ün Biz Teğmeniz adlı kitabında paylaştı. Özellikle dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun ifadeleri ve ihraç sürecine dair anlattıkları öne çıktı.

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları ve Subay Andı’nı okudukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmen, yaşadıklarını ilk kez gazeteci Saygı Öztürk’ün Biz Teğmeniz adlı kitabı için anlattı.

İhraç edilen teğmen Ebru Eroğlu ilk kez konuştu

Okulunu dönem birincisi olarak tamamlayan Ebru Eroğlu, yaşadıklarını gözyaşları içinde aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Gerek şehit ailelerinin gerek şu an muvazzaf olan komutanlarımızın bizleri arayarak ‘Bize ettiğimiz yemini hatırlattınız’ demesi, beni en mutlu eden şey oldu. Örneğin okuduğumuz subay andının sonunda, ‘Ne Mutlu Türk’üm diyene’ ifadesi yoktur. Bizim yemin ettiğimiz günlerde, belli çevreler tarafından ‘Türkiyeli ifadeleri’ kullanılır olmuştu. Subay Andımıza ‘Ne Mutlu Türk’üm diyene’ ifadesini ekledim. İlk kez bu kitap için açıklıyorum."

İhraç edilen 4 erkek teğmen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talebi üzerine geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başlarken, dönem birincisi Ebru Eroğlu ise kendisine yapılan tüm iş tekliflerini geri çevirdi. Eroğlu’nun, uzun süre dava sürecinin sonucunu beklemeyi tercih ettiği öğrenildi. Ebru Eroğlu’nun geçtiğimiz günlerde iş insanı Tevfik Yamantürk’e ait Güriş Holding bünyesinde çalışmaya başladığı belirtildi.