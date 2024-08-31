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TSYD'den 'havuz' açıklaması

TSYD'den, "Bütün iyi niyetimizle sırf muhafazakar kadın üyelerimizin rahatsız olacağını düşünerek TSYD'de ayrı bir havuzu onlara tahsis etmiştik. Ama her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin diyerek bunu bizi yıpratmak için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik." denilen açıklamanın devamında, "Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için, TSYD havuzunun her üyemizin hizmetinde olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi
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TSYD'den 'havuz' açıklaması
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), gündem olan havuz konusuyla ilgili açıklama yaptı.

TSYD tarafından yapılan resmi açıklamada, “Bütün iyi niyetimizle sırf muhafazakar kadın üyelerimizin rahatsız olacağını düşünerek TSYD'de ayrı bir havuzu onlara tahsis etmiştik. Ama her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratmak için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz. Herkes şunu iyi bilsin ki 61 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelerinin arasında asla ayırım yapmayan bir kurumdur. Eşitlik ilkelerine sonuna kadar bağlıdır. Yasalara ve geleneklere harfiyen uyar, herkesin yaşam biçimine saygı duyar. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için, TSYD havuzunun her üyemizin hizmetinde olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.” ifadeleri kullanıldı.

 

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