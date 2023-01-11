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TTB Başkanı Fincancı davasında karar

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Fincancı'nın tahliye edilmesine karar verildi.

Haber Merkezi
AA
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada son savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Fincancı'nın "Silahlı terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Suçun basın yayın yolu aracılığıyla işlendiğine kanaat getirerek cezanın 3 yıl 3 aya çıkarılmasına hükmeden mahkeme, verilen cezanın sanık üzerindeki olası etkileri nedeniyle Fincancı'nın 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını karara bağladı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.