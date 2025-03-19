TTB'den İmamoğlu'na gözaltı tepkisi: Anayasal hakların güvencede olmadığının ilanıdır

Türk Tabipler Birliği (TTB), Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla diplomasının iptal edilmesi ve ardından bu sabah belediye başkanları ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişinin gözaltına alınması, anayasal bir hak olan siyaset yapma özgürlüğünün engellenmesi anlamına gelmektedir. Bu durum, ülkemizde anayasal hakların artık güvence altında olmadığını gösteren bir adım olmuştur," ifadelerine yer verildi.

TTB Merkez Konseyi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla diplomasının iptal edilmesi, bu sabah da aralarında belediye başkanlarının ve yöneticilerinin olduğu çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınması, böylece anayasal bir hak olan siyaset yapma hakkının engellenmesi, ülkemizde anayasal hakların güvencede olmadığının ilanı olmuştur'' denildi.

TTB Merkez Konseyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalara yönelik yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

"Demokrasi ve Hukukun Olmadığı, Anayasal Hakların Güvencesiz Bırakıldığı Bir Ülkede Sağlık Olmaz! Hukuk, Demokrasi ve Adalet Tüm Kurumlarıyla İşler Hale Getirilmelidir" başlıklı açıklamada, şöyle denildi:

''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla diplomasının iptal edilmesi, bu sabah da aralarında belediye başkanlarının ve yöneticilerinin olduğu çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınması, böylece anayasal bir hak olan siyaset yapma hakkının engellenmesi, ülkemizde anayasal hakların güvencede olmadığının ilanı olmuştur.

Diploma kararı aynı zamanda, topluma örnek olması beklenen akademisyenlerin, bilim üreterek toplumun ilerlemesini sağlamakla görevli üniversitelerin, bağımsız olması beklenen yargı kurumunun halini de gözler önüne sermiştir."

'Hukuk ve demokrasi herkes içindir'

"Ülkemizin birikimi, hukukun egemenliğinin sağlanmadığı, kurum ve kuralların yok edildiği, üniversitelerin siyasete alet edildiği bir ülke olmayı hak etmeyecek düzeydedir.

Bir an önce demokrasi ve hukukun işlediği, üniversitelerin özgür ve özerk olduğu bir toplumsal düzene dönülmelidir. Hukuk ve demokrasi herkes içindir ve tüm yurttaşlara eşit uygulanmalıdır.

Demokrasi ve hukuk olmadan, temel insan haklarına saygı gösterilmeden sağlık ve refah içinde bir toplum olamayacağımız gerçeği unutulmamalı ülkemizin geleceği için hukuk, demokrasi ve adalet tüm kurumlarıyla bir an önce işler hale getirilmelidir."