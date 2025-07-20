TTB’den kenevir düzenlemesine ilişkin uyarı: Tıbbi kullanımlar dışında piyasaya açılmamalı

TTB, kenevirin yalnızca sınırlı tıbbi kullanım dışında, bireysel veya kozmetik amaçlı serbestleştirilmesinin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu.

TTB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu tarafından hazırlanan notta, kenevirin psikoaktif etkileri ve özellikle gençler üzerindeki olumsuz sonuçlarına dikkat çekildi. Bilgi notunda şu başlıklar öne çıktı:

“Kenevir karmaşık ve riskli bir bitkidir”

TTB, kenevirin dünya genelinde en sık kullanılan yasa dışı uyuşturucu olduğunu belirterek, içerdiği yaklaşık 400 kimyasal maddeden özellikle delta-9-tetrahidrokannabinol (THC) ve kannabidiol (CBD) bileşiklerinin sinir sistemi üzerinde zıt etkiler gösterdiğini ifade etti.

Uzun süreli ve yüksek doz kullanımın psikotik bozukluklara yol açabileceği vurgulandı.

“Tıbbi kullanımı sınırlı, etkileri net değil”

Bazı ülkelerde kenevirin belirli hastalıklar için tıbbi amaçla kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, bu alandaki verilerin yeterli olmadığı ve etkinlik ile güvenilirlik konusunda güçlü bilimsel kanıt bulunmadığı belirtildi. Tıbbi kullanıma bağlı bildirilen yan etkiler arasında baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, öfori ve sersemlik yer aldı.

“Tıbbi olmayan kullanımlar ciddi sağlık sorunları yaratıyor”

TTB, esrarın, sigara, e-sigara, nargile gibi çeşitli yollarla tıbbi olmayan amaçlarla da kullanıldığını belirterek; kullanımın kısa vadede bilinç bozuklukları, halüsinasyon ve kusma; uzun vadede bağımlılık, psikoz, depresyon ve kalp rahatsızlıkları gibi sonuçlar doğurabileceğini bildirdi. Ayrıca esrar kullanıcılarının trafik kazalarına karışma oranlarının da kullanmayanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu ifade edildi.

“Yasa hazırlanırken tarafların görüşü alınmalı”

TTB, yasa teklifinde yer alan düzenlemenin ilgili tüm tarafların katılımıyla, uluslararası deneyimlerden ve bilimsel verilerden yararlanılarak hazırlanması gerektiğini belirtti. Sağlık ve Tarım Bakanlıkları ile meslek örgütleri ve ilgili derneklerin görüşlerinin alınmasının önemine dikkat çekildi.

“Mevcut yasa teklifinden çıkarılmalı”

TTB açıklamasının sonunda, “Tıbbi kısıtlı kullanım dışında destek ve kozmetik başta olmak üzere kişisel kullanıma izin veren bir kenevir piyasası yaratılmamalıdır. Bu nedenle kenevir konusunun, ilgili tüm tarafların katılımıyla yeterince tartışılmadan yasa teklifinden çıkarılması en doğru karar olacaktır” değerlendirmesinde bulunuldu.