TTK ve Türkiye Şeker Fabrikaları'na 2 bin 613 işçi alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK bünyesinde yeni işçi alımı süreci başlattıklarını duyurdu.

Bayraktar, 2 bin işçi alınacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." ifadelerini paylaştı.

Alımlar nasıl yapılacak?

Bakan Bayraktar, alımların kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirileceği kaydedildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi istihdam edilecek

Öte yandan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesine yapılacak işçi alımı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak."