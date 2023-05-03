TTK'ya yetki verildi: Kaç madenci işe alınacak?

TTK işçilerine yönelik eni bir karar alındı. 2 bin işçi işe alınacak. TTK'ya yetki veren karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaç işçi işe alınacak şartlar neler?

Karara göre, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı"nın açıktan ve naklen atama hükümlerinde değişik yapıldı.

Mevcut düzenlemeye göre, 2022 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması için yönetim kurulunun yetkisi bulunuyordu.

Değişiklikle, TTK'den son yıllarda ayrılan nitelikli personel açığının kapatılmasını teminen, kısıtlamaya tabi olmaksızın 2 bin münavebeli (gruplu) pano ayak üretim işçisi istihdamında kurum yönetim kurulu yetkili olacak.

Kömür üretiminde pano ve ayak ne demek?

TTK'da kömür üretiminde kömüre en yakın çalışılan yer olarak bilinen panolar, işçilerin üretimde çalıştığı en uç nokta olarak biliniyor. Kömür damarlarına ulaşılan bu noktalarda tahkimat yapılıp kazılarak kömür çıkarılıyor.