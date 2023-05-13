TÜBİSAD’ın yeni başkanı Mehmet Ali Tombalak

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 12 Mayıs’ta yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Ali Tombalak seçildi.

TÜBİSAD açıklamasına göre, Bilişim Sanayicileri Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da 21 asil 9 yedek Yönetim Kurulu üyesi belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Ali Tombalak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, TÜBİSAD'ın bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki öncü STK pozisyonunu koruması sağlanırken, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün kilit bir rol üstlenmesinin de kaçınılmaz olacağını ifade etti.

Kızıltan, "Teknolojiye yatırım yaparken Türkiye’yi ve Türkiye’nin geleceğini düşünüyoruz ama dünyanın geleceğinden uzak olmadan. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefiyle, geleceğin Türkiye’sini şekillendirmeye çalışan insanlar olarak yönümüz bilimin yolu, yolumuz teknoloji yoludur.

TÜBİSAD olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz. Her yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemde de dijitalleşmenin şekillendireceği ve ülkemizin ortak hedeflerine uzanan bu heyecan verici yolculukta imza atılacak her başarı ortak çabalarımızın eseri olacaktır. Yarattığımız tüm bu değerlerdeki katkılarından dolayı üyelerimize, çalışma gruplarımıza katılan temsilcilere ve Genel Sekreterlik ekibimize teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Mehmet Ali Tombalak ise "Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ülkemizdeki tarihçesiyle yaşıt olan derneğimizi bugünlere taşıyan ve bu büyük aileye katkı veren tüm yönetim kurulu başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve TÜBİSAD emektarlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tombalak, "Hep birlikte bu bayrağı çok daha ileri noktalara taşıma azmiyle çalışmak için hazırız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, sektörümüzün tüm bileşenleriyle şekillendirdiği parlak bir gelecek önümüzde uzanıyor.

Sahip olduğumuz bilgi birikimini, entelektüel sermayeyi, sosyal kabiliyetlerimizi ortak bir akıl çerçevesinde kullanarak etkin, şeffaf ve uzlaşmacı bir yönetim felsefesinin takipçileri olacağımızdan emin olmanızı isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Ali Tombalak kimdir?

1987 yılında mezun olduğu Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği’nin ardından Marmara Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisansını tamamladı.

Profesyonel hayatına Gaziantep Türk Telekom’da santral mühendisi olarak başlayan Tombalak, 1989-1994 yılları arasında Teleteknik’te iş hayatına devam etti. 1994 yılında Probil’de satış müdürü olarak başladığı görevine genel müdür olarak devam etti ve bu görevini şirketin 2001 yılındaki satışına kadar sürdürdü.

2002 yılında yabancı bir ortak ile kurduğu Eastern Networks Türkiye’nin genel müdürlüğünü üstlendi. 2007 yılında Probil yönetiminin isteği üzerine ikinci defa gruba CEO olarak katılmış ve bu görevi 2012 yılında Probil’in Netaş’a satılmasına kadar devam ettirmiştir.

Netaş’ta altı yıl kurumsal sektör genel müdürlüğünü yaptıktan sonra kendi isteğiyle ayrıldı. Halen kurucusu olduğu Fineksus’un yönetim kurulu başkanlığı yanında, girişimcisi olduğu şirketlerin yönetim ekiplerini desteklemekte ve gönüllü mentorluk yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

TÜBİSAD’ın yeni yönetim kurulu şu üyelerden oluştu:

“Mehmet Ali Tombalak, Mehmet Ali Akarca, Işıl Hasdemir, Aslı Güreşcier, Murat Boyla, Aslan Doğan, Atilla Kayalıoğlu, Burak Aydın, Barış Özistek, Başak Kural Uslu, Burak Ertaş, Didem Duru, Emre Alaman, Emre Hantaloğlu, Levent Özbilgin, Uğur Candan, Volkan Sözmen, Yomi Kastro, Serdar Urçar, Ahmet Şüküroğlu, Doğuş Kuran.”

Yedek yönetim kurulu üyeleri ise şöyle: “Burak Günsev, Barış Karakullukçu, Arzu Akkaya, Sinan Dumlu, Sure Köse Ulutaş, Lale Maro, Soner Canko, Koray Bahar, Sezen Sungur Saral. “