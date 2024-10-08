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TUBİTAK 8 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı 8 personel istihdam edecek.

Haber Merkezi
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TUBİTAK 8 personel alacak
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere ön lisans mezunu 8 memur istihdam edilecek.

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için başvurular 14 Ekim'e kadar devam edecek.

Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinden ulaşılabilecek. İş başvuruları da bu kurumun sisteminden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek.

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