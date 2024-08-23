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Tuğba Özay isyan etmişti: Belediye harekete geçti

Bafa Gölü çevresinde biriken çöpler Tuğba Özay’ın duruma isyan etmesinin ardından kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Tuğba Özay isyan etmişti: Belediye harekete geçti
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Tatilden dönerken Milas Bafa Gölü kenarındaki çevre felaketine kişisel sosyal medya hesabından paylaşıp Milas Belediyesi’ne tepki gösteren Tuğba Özay’ın çağrısı üzerine çöplüğe dönen Bafa Gölü çevresi temizlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, paylaşılan görüntülerden sonra ivedilikle hareket ederek Bafa Gölü’nün çevresini çöpleri temizlediklerini duyurdu.

Bir kepçe ve 5 kamyonla bölgede çalışan Milas Belediyesi ekipleri uzun uğraşlar sonucu alandaki onlarca ton çöpü arıtabildi. Sorumluluk sahasında oluşan çöp dağlarından ancak Tuğba Özay’ın paylaşımı sayesinde haberdar olan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Bafa Gölü ve
çevresinde gelişigüzel bir şekilde atılan moloz ve çöpler temizlenerek bölge güzel bir görünüme kazandırıldı. Çevre temizliği yalnızca belediyenin sorumluluğunda değildir. Vatandaşlar da duyarlı olmalıdır.” diyerek vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.

 

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