Tuğberk İmamoğlu gemi faciası: 3 mil uzakta bir ceset bulundu
İstanbul'un Silivri açıklarında batan geminin 3 mil güneyinde denizde bir ceset bulundu.
Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından saat 13.15 sıralarında denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.
Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Cesedin Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı mevkiinin 3 mil güneyinde bulunduğu belirtildi..
Cesedin sabunlamış olması sebebiyle kimlik tespiti yapılamadığı öğrenildi.