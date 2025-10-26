  1. Ekonomim
  3. Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit İstanbul’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, İstanbul’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gazeteci Alican Uludağ haberi sosyal medya hesabından, "Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit'in, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi." ifadeleri ile duyurdu.

