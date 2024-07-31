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Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret etti

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'nın da arasında olduğu Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret etti.

Haber Merkezi
AA
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Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret etti
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Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğrul Türkeş, süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemediğini belirttiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.

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