TÜİK açıkladı: 2024'te trafik kazalarında 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti

TÜİK’in 2024 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde karayollarında toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 177 bin 172’si sadece maddi hasarla sonuçlanırken, 266 bin 855’i ise ölümlü ya da yaralanmalı kazalar olarak kaydedildi. Kazalarda 2 bin 713 kişi olay yerinde, 3 bin 639 kişi ise hastanede tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Böylece 2024 yılı boyunca trafik kazaları nedeniyle toplam can kaybı 6 bin 352’ye ulaştı.

Kazaların yüzde 85,5’i yerleşim yeri içinde, yüzde 14,5’i yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Günlük ortalama olarak Türkiye’de 731 ölümlü-yaralanmalı kaza, 17,4 ölüm ve 1.055 yaralanma yaşandı.

Trafik kazalarında artış dikkat çekti

2023 yılına kıyasla 2024’te trafik kazalarında artış eğilimi dikkat çekti. Toplam kaza sayısı yüzde 9,9, ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı yüzde 13,5, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 9,1, yaralı sayısı yüzde 9,8 oranında artarken, toplam ölü sayısında yüzde 3’lük bir azalma yaşandı.

Araç sayısı, 2024 yılında 31,3 milyona ulaştı

TÜİK’in verileri, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısında da önemli bir artışı ortaya koydu. 2023’te 28,7 milyon olan araç sayısı, 2024 yılında 31,3 milyona ulaştı. Bu artışa rağmen 100 bin taşıt başına düşen ölüm oranı 2023’te 22,8 iken, 2024’te 20,3’e gerileyerek olumlu bir gelişme kaydedildi.

Trafik kazalarında 62 bin 762 kişi hayatını kaybetti

Son on yıllık döneme bakıldığında ise Türkiye’de karayolu trafik kazalarında 62 bin 762 kişi hayatını kaybetti, 3 milyonun üzerinde kişi yaralandı. Uzmanlar, özellikle şehir içi kazalarda artan yoğunluğa dikkat çekerek, güvenlik önlemlerinin ve trafik bilincinin artırılmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapıyor.