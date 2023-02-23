TÜİK açıkladı: COVID-19 nedenli ölümlerde büyük sıçrama

Mehmet KAYA / ANKARA

TÜİK, 2020 ve 2021 istatistiklerini peş peşe yayımladı. TÜİK’in verilerine göre 'Bin kişi başına düşen ölüm sayısı' olan kaba ölüm hızı 2019’da yüzde 5,3 iken, salgın yılı olan 2020’de yüzde 6,1’e yükseldi. 2021’de bir kez daha yükselerek yüzde 6,7 düzeyine çıktı.

COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle ölümler esas etkisini 2021’de gösterdi. Ölüm nedenleri arasında 2020’de yüzde 4,4 olan COVID-19, 2021’de yüzde 11,5’e yükseldi. Ölüm nedenleri arasında COVID-19’un tetiklediği üst solunum yolları hastalıklarındaki artış da dikkat çekti.

2021 yılında kaba ölüm hızı dönem sonu olarak 1,4 puan artışla yüzde 6,7 oldu

TÜİK, 2020 istatistiklerinin hemen ardından 2021 istatistiklerini de yayımladı. 2021 yılında kaba ölüm hızı 2020’deki yüksek artışın üzerine tekrar sıçrayarak yüzde 6,7 oldu. Böylece salgın öncesi bin kişi başına ölüm oranı olan kaba ölüm hızı 5,3 düzeyindeyken, salgın döneminin etkin yılı 2021 yılı sonunda 1,4 puan artış kaydetti.

COVID’in ana etkisi 2021’de görüldü

Ölüm nedenleri arasında COVID-19’un ana etkisi 2021’deki istatistiklere yansıdı. Ölüm nedenleri arasında 2020’de yüzde 4,4 olan oran, 2021’de yüzde 11,5’e yükseldi. Kaba ölüm hızı arttığı için, sayı bazı da yükseldiğinden COVID enfeksiyonu dışındaki bütün ölüm nedenleri oranında 2021’de kısmi gerileme görüldü.

2021’de COVID nedeniyle ölen kişi sayısı 65 bin 198 kişi olarak açıklandı. 2021’de ölenlerin yaş grubu da değişti. 2020’de en fazla ölüm 65-74 yaş grubundayken, 2021’de 75-84 yaş grubuna kaydı. 2021’de COVID nedeniyle ölenlerin 35 bin 693'ünü erkekler, 29 bin 505'ini kadınlar oluşturdu.

COVID-19 nedenli ölüm yayınlandı, solunum yolu hastalıkları ölüm oranındaki sıçrama dikkat çekti

TÜİK verileri içinde 2020’de COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle ölüm oranı yüzde 4,4 olarak açıklandı. Sayı ise 22 bin 136 kişi olarak yer aldı. Ölenlerin 13 bin 699'u erkek, 8 bin 437'si katınlardan oluştu. COVID-19 enfeksiyonundan ölenlerin yüzde 31,86’sı 65-74 yaş grubundaki kişilerden oluştu.

COVID-19’un tetiklediği en önemli ölüm nedenlerinden olan solunum yolları hastalıkları nedeniyle 2020’deki ölümlerde yaşanan sıçrama da dikkat çekti. Solunum sistemi hastalıkları ölüm oranı 2019’da yüzde 12,9 ağırlıktayken, 2020’de 15,8’e yükseldi. Genel ölüm oranları içinde endokrin bazlı hastalıklardaki küçük oran artışı dışında, ölüm oranında artış yönünde değişimin tüm etkisi COVID-19 ve solunum yolları hastalıklarından geldi.

2020 yılında solunum sistemi hastalıklarından ölümlerin yüzde 54,8’ini zatürree (pnömoni) oluştururken, bunu yüzde 34,5 ile kronik alt solunum yolu hastalıkları, yüzde 10,8 ile diğerleri izledi.