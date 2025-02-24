TÜİK açıkladı: Türkiye'de 2024 yılında kaç çift boşandı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Buna göre Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu.

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024'te de değişmedi ve binde 6,65 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı arttı

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023'te erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı arttı

Boşanan çiftlerin sayısı 2023'te 173 bin 342 iken 2024'te 187 bin 343 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,03'ten 2,19'a çıktı.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il Adıyaman

Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi.

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il Antalya

Kaba boşanma hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Bu ili binde 3,09 ile İzmir, binde 3,04 ile Karaman izledi.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,60 ile Siirt ve Muş izledi.

Boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk beş yılında

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,3'ü evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Boşanma olaylarından 186 bin 536 çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2024 yılında 187 bin 343 çift boşanırken 186 bin 536 çocuk velayete verildi.

Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2024 yılında yüzde 74,4'ü anneye, yüzde 25,6'sı babaya verildi.