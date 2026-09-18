TÜİK Başkan Yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar atandı
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TÜİK Başkan Yardımcılığı görevine Cihat Erce İşbaşar atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmî Gazete’de yürürlüğe girdi.
Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın getirildi.
TÜİK Başkan Yardımcılığında görev değişimi
Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Metin'den boşalan TÜİK Başkan Yardımcılığı koltuğuna Cihat Erce İşbaşar atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ tayin edildi.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine ise Fatih Dulkan getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin kararla Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alınırken, yerine Hikmet Güneş atandı.
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilirken, Şahin'den boşalan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Kahraman Akdoğan atandı.